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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طيران الاحتلال يشن غارة على منزلًا لعائلة "بارود" في حي التنور شرقي مدينة رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا يعود لعائلة "بارود" في حي التنور شرقي مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الغارة عدة إصابات، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 5 شهداء فلسطينيين وعدد من الجرحى إلى  مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عمرة" في حي البراهمة في تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في منزل قصفته الطائرات الحربية غرب رفح، وما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل عددًا من الشهداء والمصابين من تحت ركام المنزل.

طيران الاحتلال غارة جوية استهداف منزل عائلة بارود حي التنور رفح الفلسطينية