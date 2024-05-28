ننشر أسماء ضحايا حادث حريق مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكية في الدقهلية

استقبلت مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" حالتين وفاة بينهم سيدة جراء اندلاع حريق هائل داخل مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكية بشارع صيام خلف شارع السكة الجديدة والمتفرع من شارع بنك مصر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق واخماده بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبلاستيك فى منزل مكون من ٦ طوابق.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عيد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك فى شقه فى الدور الثالث بالعقار.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 8سيارات إطفاء وهيئة الإسعاف بـ6 سيارات اسعاف للسيطرة علي النيران قبل امتدادها لباقي المباني المجاورة وتفل الضحايا.

ولقى مصرعه في الحادث كلًا من: "سعد المحمدي احمد احمد أبو الغيط، إدعاء صعق كهربائى (وتوفى فور وصول المستشفى)، واميره محمود ياسين 24 عامًا، ومقيمة شارع احمد ماهر المنصوره إدعاء اختناق وتوفيت فور وصولها الى المستشفى.

فيما أصيب خلال الحادث كلًا من: "نقيب شرطة محمد على توفيق 35 عامًا، وجرى اسعاف نتيجة تعرض للاختناق، أمين شرطة رضا جاد شعبان محمد 40 عامًا، ومقيم السنبلاوين ومصاب بإختناق، أمين شرطة أحمد شحاته أحمد حسين، 40 عامًا، ومقيم السنبلاوين، وبدير محمد السيد المتولي 37 عامًا، ومقيم قرية برق العز مصاب باختناق، عبد الرحمن السيد محي علي 20 عامًا، مقيم شارع الجلاء المنصوره ومصاب باختناق، ماجده محمد انور 24 عامًا، ومقيمة شارع الترعه بمدينة المنصوره اختناق، وفؤاد طارق القناوى 25 عامًا، ومقيم المنصورة.

واسفر الحريق عن وفاه شخصين نتيجه الصعق الكهربائي وإصابة عدد 7 تم نقل عدد 6 الي مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج واسعاف الاخير بموقع الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.