جامعة عين شمس تحصد 20 جائزة في مختلف المجالات بمهرجان "إبداع"

حصد أبناء جامعة عين شمس 20 جائزة من المراكز الأولى في مهرجان إبداع بعد منافسة قوية امتدت لقرابة الثلاثة أشهر مع طلاب وطالبات مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

وذلك خلال حفل ختام مهرجان إبداع في نسخته الـ 12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وجاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الذي أعرب عن سعادته لتواجده مع الطلبة والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية مؤكدا على فخره بأن تكون جامعة عين شمس إحدى الجامعات المشاركة بهذا الحدث العظيم.. الحدث الأكبر على مستوى الجامعات المصرية مهرجان إبداع الثاني عشر.

كما أبدى اعجابه بالطلاب الموهوبين الذين أبدوا من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحتراف الأداء، وهو ما يؤكد الدور الفعال الذي تقدمه الأنشطة الطلابية في إثراء الفن والثقافة ويعزز من دور الجامعات في حركة الفكر والتطوير الذي ينبع من ايمان جامعة عين شمس بدورها المحوري في اعداد جيل قادر على دفع عجلة البناء والتنمية، وتماشيا مع خطة الدولة في تمكين الشباب وتعظيم دورهم .

كما أثنى علي الدور الفعال الذي يقدمه قطاع شئون التعليم والطلاب من دعم للطلاب الموهوبين في مجال الأنشطة الطلابية التي توهجت هذا العام وافرزت هذا العدد الضخم من الجوائز والذي وصل لعدد 20 جائزة بالمهرجان لهذا العام.

وجاءت جوائز جامعة عين شمس كالتالي في مجال النشاط الفني وحصل فيها الطالب محمد ياسر محمود عبد الفتاح على المركز الأول في مجال الانشاد الديني فردي وحصل الطالب لؤي أحمد علي سامي علي المركز الأول تمثيل مسرح غنائي فردي والطالبة جودي محمد أشرف محمد على المركز الأول تمثيل مسرح غنائي فردي وحصل الطالب محمود توفيق محمود عبد المنعم علي جائزة أفضل إضاءة مسرح غنائي فردي والطالبة رضوى أحمد مغاوري عفيفي على جائزة افضل ملابس مسرح غنائي فردي بينما حصل الطالب مناضل عنتر جمعة أبو اليزيد على جائزة أفضل تصميم فنون شعبية

وحصلت الطالبة رودينا مدحت محمود علي جائزة أفضل مؤدية استعراضات بينما حصل الطالب محمد عبد الرؤف أحمد عبد الشافي على جائزة افضل عمل من إبداع الطلاب في الغناء الجماعي، هذا وحصد الطالب عبد الله محمد عمر منتصر على المركز الأول عزف فردي متخصص وحصلت الطالبة جنة أسامة عبد العزيز عبد الحميد على المركز الأول تمثيل فردي متخصص وحصل الطالب أحمد فتحي طه محمد على المركز الأول تمثيل فردي هواه والطالب محمد رضا محمد محمد المركز الأول اخراج تمثيل فردي هواه

هذا وحصد فريق الترانيم على المركز الأول ترانيم جماعي وحصل فريق مسرح المتخصصين علي المركز الثالث بينما حصد فريق العزف الجماعي وفريق الفنون الشعبية على المركز الأول بينما حصد فريق المسرح الغنائي على المركز الثاني

وجاءت نتيجة المسابقة العلمية حيث حصد الطالب خالد أيمن صلاح أحمد والطالب أحمد محمود المتولي على جائزة الابتكارات العلمية "الأمن السيبراني" بينما حصل الطالب حسام عبد النبي أحمد محمد والطالب محمد علاء الدين عبد الرحيم والطالبة أسماء محمد علي سكر على جائزة الابتكارات العلمية "الابتكارات الهندسية"

هذا وحصدت الطالبة نورا محمد أحمد عايد جائزة الشعر العامي في مجال النشاط الثقافي.