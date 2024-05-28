استمرار العدوان.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في قطاع غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف منزل عائلة عقل في سوق البريج وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

كما أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط القطاع. إضافة إلى ذلك، استشهد مواطنان على الأقل جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة الغصين في حي الدرج بمدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون جراء استهداف خيمة نازحين لعائلة أبو جراد في بوابة بركسات الوكالة بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي مدينة رفح، استشهد شاب نتيجة القصف، حيث كثفت مدفعية الاحتلال قصفها، وأطلقت النار من المسيرات الإسرائيلية في حي تل السلطان غرب المدينة. كما استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الإندونيسي في الحي، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات بسبب قصف مدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.