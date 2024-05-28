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الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استولت على 40 مليون جنيه.. بلاغ ضد مستريحة جديدة في طنطا

المتهمة
المتهمة
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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية ظهور مستريحة جديدة استولت علي مبلغ 40 مليون جنيها لاستثمارها وتشغيلهم في مجال السيارات ودخولها الشركات الخاصة . 
 تلقت إدارة الأموال العامة  بلاغ 6 أحوال و11 أحوال ضد "م  م  ع  ا " في العقد الثالث من العمر  المقيمة بدائرة ثان طنطا  بمحافظة الغربية، استولت علي مبالغ ماليه تقدر نحو 40 مليون جنيه  من عدد من الأشخاص  لتشغيلهم في مجال  السيارات داخل الشركات الخاصة .
وأوضح البلاغ أن عدد الضحايا وصل أكثر من 30 شخص تم الاستيلاء علي أموالهم  من بينهم سيدة تم استدراجها لجلب ضحايا أخري ووصل مبلغ الخاص بها 10 مليون جنيه  وضحايا آخرون ما بين 2 مليون ومليون 600 الف جنيه.

وتبين في البلاغ أن السيدة لديها مركز خاص للتخسيس بنطاق دائرة ثان طنطا ، وأكد الضحايا أن هناك عشرات الضحايا التي تم الاستيلاء على أموالهم  يتقدمون ببلاغات لإدارة الأموال العامة وقسم شرطة ثان طنطا  لمحاولة ضبط المتهمة.

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