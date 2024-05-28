ads
الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في ميت غمر بالدقهلية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شب حريق بأحد المخازن في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية ، فيما تكمنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المباني المجاورة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة ، بنشوب حريق بعقار في شارع  بورسعيد بمدينة ميت غمر.

انتقلت قوة من مباحث ميت غمر وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ تبين أن الحريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بالدور الأرضي بالمبنى وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده المباني المجاورة.

فيما أسفر الحريق عن التهام المخزن بالكامل دون حدوث إصابات وجار تحرير المحضر  اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية الحماية المدنية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية امن الدقهلية محافظة الدقهلية ميت غمر بالدقهلية مدينة ميت غمر