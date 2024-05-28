حريق يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في ميت غمر بالدقهلية

شب حريق بأحد المخازن في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية ، فيما تكمنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المباني المجاورة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة ، بنشوب حريق بعقار في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر.

انتقلت قوة من مباحث ميت غمر وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ تبين أن الحريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بالدور الأرضي بالمبنى وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده المباني المجاورة.

فيما أسفر الحريق عن التهام المخزن بالكامل دون حدوث إصابات وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.