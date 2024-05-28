الثانوية العامة 2024| اليوم.. تسليم أرقام الجلوس للطلاب بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الثلاثاء وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية الاثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤ تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس الثلاثاء الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٤.

إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم الاثنين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.

وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط الآتي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.

كما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى قرابة 800 ألف طالب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

كما سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

تفتيش طلاب الثانوية العامة 2024 قبل دخول اللجان الامتحانية

وشددت على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ووجهت الوزارة بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات، وكذا توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.