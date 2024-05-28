سنتكوم: قواتنا دمرت مسيرة حوثية فوق البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، إن قوات أميركية دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر في وقت مبكر من الصباح كانت قد أُطلقت من منطقة في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ويشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي، بحجة التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولمحاولة ردعهم و"حماية" الملاحة البحرية، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها الى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.