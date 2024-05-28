متحدث عسكري ألي لداعش.. أولى نتائج الذكاء الاصطناعي للإرهابيين

ظهرت النتائج الأولى لاستخدام الجماعات الإرهابية الذكاء الاصطناعي، أبرزهم تنظيم داعش الإرهابي، ففي الأيام الأخيرة نشر التنظيم عبر أحد منصاته المتطرفة، فيديو به شخص مزيف يرتدي الزي العسكري للتنظيم، وهو يتحدث عن أحد العمليات الإرهابية التي نفذها داعش، بحسب ما جاء في صحيفة " واشنطن بوست".

ووفق الصحيفة تم تصميم الشخصية ببرنامج يسمى " نيوز هارفست".

وبحسب موقع "سايت "، الخاص بتتبع الجماعات الإرهابية، فمنذ شهر مارس الماضي، يقوم الموقع بتصميم فيديوهات أسبوعية إرهابية خاصة للتنظيم.

وعقب ما قام به تنظيم داعش، بدأت العديد من التنظيمات الإرهابية منها القاعدة، باستخدام خاصية روبوت الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم الجماعات المتطرفة الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب تنفيذ أعمالها الإرهابية. تعتمد الجماعات المتطرفة على الذكاء الاصطناعي باستخدام خاصية، (DoS) لحجب الحديث عن الهجمات والعمليات.

ويستخدم كذلك في إرسال كمية كبيرة من البيانات أو طلبات الاتصال للمواقع المستهدفة، مما يجعلها غير قابلة للدخول من قبل المستخدمين العاديين.

و تستخدمه في البرمجيات الضارة (Malwar )، مثل التجسس على الأفراد أو الجهات المستهدفة، وقد تؤدي إلى تعطيل البنية السيبرانية للمواقع أو الهيئات.

وكذلك يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوجيه الدعاية الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

ويمكن أن يكون للجماعات المتطرفة حسابات وهمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر رسائلها

وقال هيثم حسين، خبير في الاتصالات، إن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات المتطرفة، أصبح يزيد يوميًا بشكل مقلق ومخيف، وهذا الأمر يشكل تهديد كبير للأمم السيبراني، ولذلك يجب تطوير خطط فعالة لمنع الإرهابيين من استخدام التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز"، أنه لابد أن تتخذ الحكومات مجموعة قرارات، لوضع مجموعة روابط تحذر استخدام الذكاء الاصطناعي في بيع الأسلحة والذخيرة، مع مراقبة حسابات جميع مستخدمي الذكاء.