فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية عنيفة على منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة ومستمرة استهدفت بها المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

منذ قليل، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرين جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت الطائرات المروحية للاحتلال النيران بشكل مكثف من رشاشاتها الثقيلة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمنطقة بني عامر في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على منزلين لعائلتي حجاج وحنيف في رفح الفلسطينية.