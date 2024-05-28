اليوم.. وزير الكهرباء يفتتح محطة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، محطة طاقة رياح خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة برئاسة الدكتور محمد الخياط وبحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ولفيف من الوزراء وسفراء بعض الدول الأوروبية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الدولة المصرية تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر من خلال تخصيص أراضي في مساحات شاسعه لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال اطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التأثير البيئي وتوقيع اتفاقيه شراء طاقه طويله الاجل.

وأن مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومن الناحية النظرية تتمتع مصر بإمكانيات لتوليد حوالى 350 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح وحوالي 650 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأشاد وزير الكهرباء بالجهود التي نجح قطاع الكهرباء في تنفيذها في توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء حتى يمكن استيعاب القدرات المضافة من المصادر المتجددة.