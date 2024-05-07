مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على رفح لا تمثل عملية عسكرية كبرى

قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة.

وأضاف المسؤول، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح، مشيرا إلى أن "الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو".

وفي وقت سابق، الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجوما مباغتا على أهداف لحماس في منطقة شرق رفح بقطاع غزة.

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال لقاء جمههما في واشنطن، الإثنين، على ضرورة تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، والتزامهما بتحقيق السلام العادل والدائم.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة أكس إن القوات الإسرائيلية "تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح"، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا.

وبحسب مراسل وكالة فرانس برس، نفذت إسرائيل ضربات جوية مكثّفة على رفح مساء الاثنين بعدما دعت السكان إلى إخلاء شرق المدينة الواقعة في جنوب غزة.

وجدّدت إسرائيل تصميمها على اجتياح رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت حماس أنها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إنّ "حكومة الحرب قررت بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل المضي قدما في الإفراج عن رهائننا وتحقيق بقية أهداف الحرب".

وكان مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قال لقناة "الحرة"، الاثنين، إن "أي خطوة يمكن أن توصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مرحب بها"، وذلك في أول تعليق أميركي على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المصدر إلى عدم الإفراط في التفاؤل قبل معرفة الموقف الإسرائيلي، وأضاف "يجب انتظار الموقف الإسرائيلي قبل الإفراط في التفاؤل".