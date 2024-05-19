الشهادة الإعدادية 2024.. محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 بمدارس مركز ومدينة منيا القمح وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الالفي الإعدادية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والتي تضم 12 لجنة امتحانية تستوعب 239 طالب واطمأن من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة الجبر والاحصاء مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي.

شدد المحافظ على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه مع تواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بمدرسة حلمي الطوخي الابتدائية بقرية الجُديدة والتي تضم لجان مدرستي الجديدة الإعدادية بنات ووجيه اباظه الإعدادية بنات حيث يؤدي الامتحانات 230 طالبة داخل 11 لجنه امتحانية متمنياً لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة والتهويه وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات بجانب الاهتمام بأعمال النظافة واتخاذ كافه الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم أمس السبت الموافق 18 مايو 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 144403 طالب وطالبة موزعين علي 795 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.