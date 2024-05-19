النيابة تحيل عصابة سرقة إطارات السيارات في الحي الراقي للمحاكمة

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، من إعداد أمر الإحالة الخاص بـ3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة إطارات السيارات بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة إطارات وجنوط السيارات، وأقروا بارتكاب (12) واقعة.



كما أضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (5 أشخاص من مالكى محال قطع غيار السيارات) "تم ضبطهم"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، بالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

