ارتفاع عدد المتوفين في حادث الطريق الدائري بالقليوبية إلى 7 أشخاص

ارتفع عدد المتوفين بحادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية اليوم الأحد، إلى 7 أشخاص، وإصابة 12 آخرين، وذلك بعدما توفي أحد المصابين فور وصوله استقبال مستشفى قليوب العام، حيث جرى نقل المصابين لمستشفي قليوب العام، بينما جرى نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وجاءت أسماء المتوفيين على النحو التالي:

مصطفي محمد محمود، 36 سنة، وأحمد إبراهيم زكريا غريب، 25 سنة، ومحمد محمود عبد العزيز 50 سنة، وأبو الخير قرني محمود، 43 سنة، وهشام المتولي سيد محمد، 40 سنة، وهشام محمد حسن نوفل، 55 سنة، وارتفع عدد المتوفين لـ7 وفيات بعد وفاة حالة بالاستقبال وهو جمال السيد علي، 36 سنة.

بينما جاءت أسماء المصابين علي النحو التالي: أحمد فتحي بكري، 35 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسندرة نعيم حافظ، 55 سنة، خلع بالكتف الأيمن، وعلي كامل حسن، 23 سنة، كسر بالساق اليمني، وإسلام رجب عبد الفضيل، 35 سنة، شرخ بالساق اليسرى، ومحمد رجب عبد الفضيل، 25 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى، وأحمد رفعت محمد، 23 سنة، كدمات بالجسم، ونبيل فكيه محمد قابيل، 25 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ياسر سامي علي، نزيف بالمخ، ورمضان محمود محمد، 24 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود عبد الخالق، 42 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام محمد غالب، 40 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص ومصرع 6 أخرين.

وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لسرعة ضبط سائق الأتوبيس المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.