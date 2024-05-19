سلامة الغذاء: تسجيل وترخيص 122 منتج أغذية خاصة و25 شركة خلال أسبوع

كشف التقرير الأسبوعي الـ 18 لعام 2024، الصادر اليوم عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الفترة من 4 - 17 مايو، قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 122 منتج و25 شركة، ونفذت 11 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 883 منتج جديد، وأصدرت 51 شهادة بيع حر.



وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات ( القاهرة، الجيزة، الشرقية، الاسماعيلية وبني سويف ) لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.



ونفذت الإدارة زيارة تفتيش على صوامع القمح بمحافظة القاهرة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 62 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 38 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 78 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الغردقة، الاسكندرية، كفر الشيخ وأسيوط مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وبالتنسيق مع مباحث التموين تم شن حملة رقابية على إحدى الثلاجات بمنطقة البساتين، وتم ضبط ٤ طن لحم خرفان مجمد منتهي الصلاحية، كما تم شن حملة أخرى على أحد المنشآت غير المرخصة لتجهيز العصائر بشارع طلعت حرب وتم ضبط كمية من الفواكه والعصائر الفاسدة ومجهولة المصدر كما تبين تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 32 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 3 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1673 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 667 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 394 معاينة، فيما استوفت 390 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.