غدا.. "اتصالات النواب" تناقش مشكلات النقل الذكي في مصر

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا، غدًا الاثنين، لمناقشة المشكلات التي يشهدها قطاع النقل الذكي، ووسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي، لتوفير كل سبل الأمان، في ظل ما حدث من اختراقات قانونية لبعض سائقي شركة "أوبر".

وكان النائب أحمد بدوي، قد وجه الدعوة للمدير الإقليمي لشركة "أوبر"، في مصر، وكذلك رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، وذلك للحضور للجنة والاستماع إلى عرضهم حول المشكلة، وبحث الحاجة إلى التدخل التشريعي لتنظيم وسائل النقل الذكي واختيار العاملين بها.

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت تحركات برلمانية من قبل أعضاء مجلس النواب، ضد شركات النقل الذكي في مصر، بعد تعدد حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها، لاسيما أيضًا بعد حادثة فتاة التجمع، التي تعدي عليها سائق من الشركة، بعد استقلالها السيارة من التجمع الخامس، حيث حاول الاعتداء عليها خلال طريقه بمدينة نصر.