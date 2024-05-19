العمل: 3 ندوات توعوية لعمال سوهاج حول الحد الأدنى للأجور

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، 3 ندوات توعوية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وكيفية تطبيقه، وذلك بمدرسة ابن عطاء الله الخاصة بمركز دار السلام ، ومطاحن مصر العليا بمركز البلينا، ومطحن غلال شكر الله بمركز المنشأة.

تضمنت الندوات الثلاث شرح الحد الأدني للأجور الجديد والذي يبلغ 6000 جنيه اعتبارا من أول مايو الجاري في المنشآت التي يزيد عدد العمال بها عن 10 عمال ، والذي أقره المجلس القومي للأجور بالقرار رقم 27 لسنة 2024 ، والكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل رقم 10 لسنة 2024 والذي يتضمن ضوابط تنفيذ الحد الأدنى.

كما تضمنت الندوات شرح أحكام المفاوضة الجماعية وفقا للقواعد التي نظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المواد من 146 حتي 151 باعتبار المفاوضة الجماعية أحد آليات تسوية المنازعات الجماعية بالطرق الودية في المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر من أجل تحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال ، كما تضمنت أيضاً حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وضوابط تشغيل النساء وفقا للمواد من 88 حتي 97 من قانون العمل.

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى تنظيم تلك الندوات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف ندوات التوعية حول التعريف بالحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه ، وحقوق المرأة وتمكينها وتوفير بيئة عمل لائقة لها ، والمفاوضة الجماعية داخل الوسط العمالي وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي ضمن خطة الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة باستهداف المنشآت كثيفة العمالة للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم والحد الأدنى للأجور وقضايا المرأة.

وحاضر في الندوات محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام ، والسيد محمد مدير مكتب عمل البلينا ، وممدوح خلف مدير مكتب عمل المنشأة، وشرف الدين يوسف واسامة ميلاد مفتشي العمل ، تحت اشراف محمود عبدالهادي مدير عام الرعاية بالمديرية، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الندوات بشكل مستمر داخل المنشآت للتوعية بموضوعات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

FB_IMG_1716108033653

FB_IMG_1716108031770

FB_IMG_1716108029819