التموين: ضبط سيارتي دقيق مدعم لمخالفتهما القرارات الوزارية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط سيارتي دقيق مدعم نسبة استخراج 87.5%؜ لمخالفتهما القرارات الوزارية بكمية قدرها 1307 شكائر دقيق بلدي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي واللواء أحمد راشد للمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية.

وبالجرد لمطحن قطاع خاص، تبين وجود تصرف في 1000 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتم تحرير محاضر جنح لمخالفتهما القرارات والتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة التموين، بلغ إجمالي ما تم ضبطه 1307 شكائر دقيق ما بين تجميع وتصرفات، وتم تحرير محاضر جنح بذلك بكمية قدرها 65 طنا و350 كيلو جراما.

كما أنه بجرد ومراجعة محطة وقود وبمراجعة المواد البترولية تبين وجود تجميع لكمية سولار قدرها 3788 لتر سولار، وتصرف في كمية بنزين 80 قدرها 12000 لتر بنزين، وتجميع لكمية بنزين 92 قدرها 3840 لتر بنزين.

تم المرور على المخابز البلدية، وتحرير عدة مخالفات ما بين نقص وزن وغيرها من المخالفات الأخرى.