الزمالك.. العقدة التاريخية للأندية المغربية وبوابة البطولات



يدخل نادى الزمالك مواجهة اليوم الأحد، فى إياب نهائى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، معتمداً على تاريخ مواجهاته مع فرق الكرة المغربية، التى أصبح لها "عقدة" يصعب فكها فى كل العصور.



هذا التاريخ يضع فريق نهضة بركان المغربى أمام تحدٍ صعب في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الذى يبحث القلعة البيضاء على الظفر به للمرة الثانية فى تاريخه والثالثة للكرة المصرية بعد تتويج الأهلى به فى موسم 2014.

الزمالك عقدة اندية مراكش



حيث شكل فريق الزمالك “عقدة” متجدرة للأندية المغربية على مدار التاريخ، بعد أن جمعته بها 23 مباراة، حققت القلعة البيضاء الفوز في 13 مواجهة منها، وتعادلت فى خمسة لقاءات، بينما خسرت خمس مباريات أخرى.



كما تعتبر تلك المباراة ثأرية بالنسبة لفريق نهضة بركان المغربى، بعد أن خسر لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية فى موسم 2019 أمام الزمالك بركلات الترجيح.

بداية معاناة الأندية العربية



وكانت بداية المواجهات بين الفريق الأبيض مع الفرق المغربية، ضد الجيش الملكي، والذى احتضنه نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى موسم 1985، والذي انتهى بانتصار الزمالك ذهابا بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة تهزم القلعة البيضاء إيابًا، وتحسم ركلات الترجيح تأهل الفريق المغربى للنهائي الأفريقى.



أما ثانى مباراة جمعت الفرق المغربية بالزمالك كانت تلك التي واجه فيها النادي الرياضي المكناسي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 1996، والذي فازت به القلعة البيضاء، ذهابا بهدفين دون رد، بينما تعادلا إيابًا في المملكة المغربية بهدفين لمثلهما، ليتأهل بعدها نادى الزمالك لنهائى البطولة التى توج بها على حساب نظيره شوتنج ستارز النيجيري.



وفى موسم 2002، واجه نادى الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى، ضمن منافسات نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى طالما حفرت في ذاكرة جماهير فريق القلعة البيضاء، عند مواجهة الفريق المغربى.



حيث انتهت مواجهة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يحقق الزمالك الفوز على الرجاء البيضاوي في القاهرة بهدف نظيف ليتوج باللقب الأفريقى على حساب الفرق المغربية لأول مرة.



وفى نفس الموسم 2002، توج الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي، بعد الفوز على الوداد الرياضى، بثلاثة أهداف لهدف، ليحصد لقب أفريقى آخر على حساب الأندية المغربية.



وفى دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2012، واجه الزمالك، نظيره المغرب الفاسي، ويحقق الفوز عليه ذهابًا بهدفين دون رد، ونفس النتيجة يحققها إيابًا، ويتأهل على حسابه للدور ربع النهائى.



وفى عام 2015، وببطولة كأس الكونفيدرالية، تأهل الزمالك على حساب نظيره الفتح الرباطي، إلى الدور الثانى من دور الـ 16، بفوزه إيابًا بثلاثة أهداف لهدفين فى المغرب، بعد التعادل السلبي فى القاهرة ذهابًا.

تاريخ المواجهات مع نهضة بركان



أما مواجهة الليلة، فتعتبر هى الرابعة بين الفريقين التى يلتقي الزمالك فيها بنهضة بركان، وكلها فى نهائيات كأس الكونفيدرالية.



فالمباراة الأولى جمعت بينهما فى ذهاب نهائى تلك البطولة، وحقق خلالها نهضة بركان الفوز بهدف نظيف على ملعب "البلدى لبركان"، ويحقق الزمالك الفوز إيابًا بنفس النتيجة، على استاد القاهرة الدولى، قبل أن يحتكما لركلات الجزاء والتى أعلنت عن تتويج القلعة البيضاء بأول كأس فى بطولة الكونفيدرالية، بعد أن تخطى 3 فرق مغربية، وثالث لقب أفريقى للزمالك على حساب الفريق الأسود.



بينما جاءت المواجهة الثالثة بين نهضة بركان والزمالك، فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما الأسبوع الماضى، وانتهى بفوز فريق فرسان الشرق بهدفين لهدف.



ليصبح فريق الزمالك هو العقدة التاريخية للكرة المغربية، والتى على حسابها توج نادى الزمالك بكل الألقاب "دورى ابطال أفريقيا - كأس الكونفيدرالية الأفريقية - كأس السوبر الأفريقى" داخل القارة السمراء.