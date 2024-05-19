تكريم طاقم تمريض مستشفى علاج السرطان بالأقصر

نظمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، تحت عنوان "الممرضون والممرضات معًا: قوة من أجل الصحة العالمية"؛ حيث قدمت الشكر لكل فرق التمريض بأقسام المستشفى المختلفة لدورهم الكبير في رعاية المرضى داخل مستشفى علاج السرطان.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان، أنه تم خلال احتفالية اليوم العالمي للتمريض تقديم الشكر إلى ملائكة الرحمة، الاحتفاء بإسهام الممرضين داخل دولة المستشفى على دورهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية المميزة للمريض، كونهم شريك رئيسي في تحقيق الإنجازات التي حققتها المستشفى طوال الفترة الماضية.

وأكد حسين، على الدور المحوري للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة، مشيرا إلى تفانيهم في أداء واجباتهم المهنية والإنسانية، ونجاحهم في تقديم الخدمات الطبية المميزة داخل أقسام المستشفى المختلفة مشيدا بدورهم وكشركاء نجاح مع جميع العاملين في المستشفى، مضيفاً أن تنوع الخدمات الطبية بالمستشفى سلط الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه الممرضات، وكذلك الممرضون في تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة شفاء الأورمان، "إن دور التمريض داخل المؤسسات الصحية يزيد من دورهم في مواجهة التحديات الصحية وتخفيف الآلام عن المرضى، بجانب العمل على تحسين الصحة لجميع المرضى من مختلف الأعمار، مؤكدا على مواصلة تطوير وتدريب الممرضات والممرضين، بما يضمن حماية أطقم التمريض واحترامهم وتقديرهم فى أداء دورهم على الوجه الأكمل ".

وأضاف، إن دور التمريض داخل المؤسسات الصحية يزيد من دورهم في مواجهة التحديات الصحية وتخفيف الآلام عن المرضي، بجانب أن وقوف فريق التمريض في الصف الأول المواجه للاوبئة يعد نبل وشجاعة منقطعة النظير لذلك يتوجب علينا أن نقول كل عام وجميع الكادر التمريضي بألف خير؛ مؤكداً على تقديم الدعم لهم باعتبارهم من أنبل الوظائف الإنسانية التى تحافظ على الصحة وتواجه الأوبئة.

العالم يحتفل باليوم العالمي للتمريض

وفى ختام احتفالية اليوم العالمي للتمريض، كرم مجلس إدارة مستشفى علاج السرطان، عدد من الممرضين والممرضات، وتم تسليم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية لدعم أطقم التمريض على ما يقدمونه من مجهود في خدمة المرضى.

واحتفل العالم بفعالية اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام ليمثل فرصة للتعريف بالاسهامات القيمة للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية والاحتفال بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات.

ويأتي شعار هذا العام "ممرضاتنا.. مستقبلنا"، ليؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه الممرضات وكذلك الممرضون في تشكيل مستقبل الخدمات الصحية، كما يسلط الضوء على أهمية تبنّي سياسات تدعم مهنة التمريض وتحسّن النتائج الصحية للمرضى، بالإضافة إلى أن اطقم التمريض هى القوة الاقتصادية للرعاية وتاتى بمثابة تذكير بالدور الحاسم الذى تلعبه الممرضات اللاتى يمثلن العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية.

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