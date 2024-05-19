الشهادة الإعدادية 2024 .. وكيل “تعليم مطروح” يتفقد لجان إدارة براني

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انضباط امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024، حيث تابع مسار العملية الامتحانية في يومها الثاني ببعض اللجان التابعة لإدارة سيدي براني التعليمية أقصي غرب مطروح.

وكيل تعليم مطروح: الطلاب أدوا الامتحان في الهندسة والتربية الفنية

وتفقد شحاته اللجان الامتحانية حيث أدى الطلاب الامتحانات في اليوم الثاني في الهندسة فترة أولي لمدة ساعتين، والتربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين أيضاً.

وكيل تعليم مطروح: امتحان مادة الهندسة جاء في مستوى الطالب ومطابق للوزن النسبي

وأوضح شحاته أن الامتحان جاء في مستوى الطالب ومطابق للوزن النسبي للورقة الامتحانية، مشددا على استمرار الجولات الميدانية داخل لجان الامتحانات للشهادة الإعدادية بكافة أرجاء محافظة مطروح للاطمئنان علي توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

التعليم تناشد أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة والدعم النفسي



ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.