حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية في 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" وعدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (4 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى– عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (808) حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) .. بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,430 كيلو جرام)..بحوزة (متهمان).

ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

