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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

نصائح وإرشادات للوقاية من أشعة الشمس والحرارة المرتفعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تشهد الأرض حاليا ارتفاعا متسارعا لدرجات الحرارة مع  بداية فصل الصيف على أنحاء البلاد لتضع تساؤلات حول كيفية الوقاية لمواجهة تلك الأجواء القاسية التي قد تؤثر على الجميع وتؤدى إلى إصابة العديد من المضاعفات الصحية مثل التشنجات الحرارية أو الإجهاد الحراري أو حتى ضربة الشمس.

وطبقا للتقرير فإن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض للعديد من المضاعفات الصحية هم كبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأيضا من يعانون من زيادة الوزن والسمنة ولهذا يجب اتباع الإرشادات الوقائية لمواجهة تلك الاضطرابات المناخية وارتفاع درجات الحرارة .

من خلال تناول المياه حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش  والحفاظ على برودة جسمك وحصوله على الترطيب المناسب  بالاضافة الى تجنب التعرض لأشعة الشمس داخل المنزل  وخارجه وارتداء قبعة واقية للشمس  وملابس من ألياف طبيعية مثل القطن وتناول وجبات باردة وتجنب الانشطة الشاقة وتناول الفاكهة والخضر في جميع الأوقات  فهي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن التي تساعد على الإحتفاظ برطوبة الجسم والاستحمام بالماء البارد.

وقاية شمس إرشادات اشعة آثار تغير المناخ