البنتاجون: روسيا تعتقل جنديا أمريكيا

أعلن البنتاجون الاثنين أن أحد جنوده اعتقل في روسيا الخميس الماضي في أحدث قضية لمواطن أميركي تحتجزه السلطات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وسط توترات بين واشنطن وموسكو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيان للبنتاجون أن عنصرا في الجيش برتبة رقيب تم القبض عليه في فلاديفوستوك الساحلية بشرق روسيا، للاشتباه بضلوعه في سرقة امرأة.

وقال البنتاجون في البيان إن الجيش أبلغ عائلة الرقيب، وإن وزارة الخارجية الأمريكية تقدم الدعم القنصلي المناسب للجندي في روسيا، ونظرا لحساسية المسألة، لا يمكننا تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

ونقلت شبكة "أن.بي.سي نيوز" الإخبارية عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن الجندي اسمه جوردن بلاك ويتمركز في كوريا الجنوبية وسافر إلى روسيا بمفرده ولم يكن في مهمة رسمية.

وقال المسؤولون إنه أنهى مهمته وكان عائدا إلى الولايات المتحدة عندما قام برحلة جانبية إلى روسيا لزيارة امرأة كان على علاقة عاطفية معها، مضيفين أنه لم يأخذ إذنا من رؤسائه.

وأشارت شبكة "سي.أن.أن" إلى أن الرقيب قيد التوقيف الاحتياطي حاليا في روسيا.

ويحتجز في روسيا عدد من الأمريكيين بينهم إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي أوقف بتهمة التجسس قبل أكثر من عام، وجندي البحرية السابق، بول ويلان الذي اعتقل في 2018. وفي يونيو الماضي، اعتقلت السلطات الصحفية الأمريكية الروسية المسلمة آلسو كرماشيفا، في مطار قازان في 2 يونيو قبيل صعودها على متن رحلة للعودة من روسيا حيث كانت تزور عائلتها.