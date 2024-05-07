4 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة "الهمص" في حي الجنينة شرق رفح

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة "الهمص" في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الشهداء الأربعة هم، 1.علي يوسف الهمص 2. كريم علي يوسف الهمص 3. ⁠طارق علي يوسف الهمص 4. ⁠نوال مصباح الهمص.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف جميع أنحاء قطاع غزة، ويواصل استهدافه المستمر على شرق رفح الفلسطينية، ومنذ قليل، أطلق الاحتلال النار وقصفت مدفعيته بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

وشن الاحتلال غارات من الطائرات الحربية الاحتلال على المناطق الشرقية لبلدتي بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة.

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من انتشال عددًا من الشهداء الفلسطينيين ونقل عدد من المصابين، من تحت أنقاض عدة منازل للعائلات " أبو عمرة، الشمالي، الهمص وعبد العال " والتي قصفتها طائرات الاحتلال في رفح الفلسطينية منذ صباح اليوم.