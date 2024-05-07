3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزلا يعود لعائلة "الدربي" غربي مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول عدد من الإصابات إلى المستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "الدربي" في تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما أصيب عددًا من المواطنين الفلسطينيين جراء استهداف منزل عائلة "العفيفي" في تل السلطان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الكويتي.

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة "الهمص" في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الشهداء الأربعة هم، 1.علي يوسف الهمص 2. كريم علي يوسف الهمص 3. ⁠طارق علي يوسف الهمص 4. ⁠نوال مصباح الهمص.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف جميع أنحاء قطاع غزة، ويواصل استهدافه المستمر على شرق رفح الفلسطينية، ومنذ قليل، أطلق الاحتلال النار وقصفت مدفعيته بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.