الأرصاد: الحرارة في السواحل الشمالية تصل لـ36 درجة (فيديو)

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة، وسجلت القاهرة أمس قيمة حرارة عظمى قدرها 39 درجة مئوية، و43 و44 درجة في محافظات الصعيد.

وأضاف "القياتي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الخرائط تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية اليوم الأحد، وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وقيم الحرارة طوال هذا الأسبوع ستكون على القاهرة في حدود 37 إلى 39 درجة مئوية، وتستمر ما بين 43 و45 و44 على محافظات جنوب الصعيد.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «السواحل الشمالية لها نصيب كبير من هذا الارتفاع، وتصل درجات الحرارة هناك إلى 36 درجة مئوية، كما أن قيم الحرارة خلال ساعات النهار أثرت على قيم الحرارة ليلا، ففي الليل بدأنا نشعر بقيم حرارة مرتفعة نسبيا وأجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة ليلا، والصغرى على القاهرة الكبرى سجلت 24 درجة مئوية بعدما كانت تسجل الليالي الماضية في حدود 16 إلى 18 درجة".

