طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الكمبيوتر داخل 1223 لجنة

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، منذ قليل، امتحان الفترة الثانية باليوم الثالث ضمن الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي الطلاب الآن امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

وأدى الطلاب في الفترة الأولى امتحان اللغة الأجنبية، لمدة ساعتين.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

وتفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأحد امتحان الشهادة الاعدادية بلجنة مدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

واطمأن "موسى" على حسن سير العملية الامتحانية، حيث أدى الامتحان عدد (٢١٥) طالب وطالبة فى (١١) لجنة، كما اطمأن على أداء الطلبة للامتحان، واوصى الزائرة الصحية بالتواجد قبل بدء اللجنة وحتى الانتهاء والتدخل السريع في حالة حدوث أي ظرف طارىء .



وأشار مدير المديرية إلى توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية إمتحاناتهم بسهولة ويسر وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أى عقبات.