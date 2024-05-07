الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على منزلًا في حي الجنينة شرق رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا في محيط برج عوض في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزلًا يعود لعائلة "بارود" في حي التنور شرقي مدينة رفح الفلسطينية، ونتج عن تلك الغارة عدة إصابات.

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 5 شهداء فلسطينيين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عمرة" في حي البراهمة في تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية.

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في منزل قصفته الطائرات الحربية غرب رفح، وما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل عددًا من الشهداء والمصابين من تحت ركام المنزل.