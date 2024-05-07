غارات جوية إسرائيلية تستهدف منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات جوية على منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات لمستشفى الكويت جراء استهداف منزلًا لعائلة "الدربي" غربي مدينة رفح.

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة "الهمص" في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الشهداء الأربعة هم: 1.علي يوسف الهمص 2. كريم علي يوسف الهمص 3. ⁠طارق علي يوسف الهمص 4. ⁠نوال مصباح الهمص.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف جميع أنحاء قطاع غزة، ويواصل استهدافه المستمر على شرق رفح الفلسطينية، ومنذ قليل، أطلق الاحتلال النار وقصفت مدفعيته بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.