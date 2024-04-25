كتب ومؤلفات تحدثت عن انتصارات «أرض الفيروز».. تعرف عليها

يوافق اليوم الخميس 25 أبريل، ذكرى تحرير سيناء، والتى مر على أرضها الأنبياء، ونزلت بها الديانات الثلاث، حيث ذكرها الله في كتابه في أكثر من موضع، "أرض الفيروز"، لذلك ترصد "البوابة نيوز" لقرائها عددا من الكتب التي تحدثت عن ذكريات النصر فى السطور التالية:

سيناء: فى الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا

يتحدث الدكتور جمال حمدان، عالم الجغرافيا الراحل، فى هذا الكتاب عن سيناء من جميع جوانبها: الاستراتيجية والسياسية والجغرافية، مطالبًا فى نهاية دراسته المتعمقة بأن تكون إعادة تعمير سيناء قطعة رائدة من التخطيط القومى والإقليمي والعمرانى والاستراتيجي وتضع التحدى الحضارى على مستوى التحدى العسكري، ويعتبر الدكتور جمال سيناء على رأس أولوياته، فقد حظيت سيناء على مكانة كبيرة من مؤلفاته.

تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها

كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها" للكاتب نعوم بك شقير يبين تاريخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العلاقات التجارية والحربية وغيرها عن طريق سيناء.

ويحتوى الكتاب على ثلاثة أجزاء يتحدث الجزء الأول فيها جغرافية سيناء، بينما يتناول الجزء الثانى من الكتاب "بداوة سيناء" ويشرح بالتفصيل لغة البدو ومعارفهم وزراعتهم وصناعتهم وتجارتهم وأخلاق بدو سيناء وعاداتهم وخرافاتهم، والقضاء العرفى لدى البدو ومحاكمهم وشرائعهم، كما خصص بابا لنقد شريعة البدو.

أما الجزء الثالث من الكتاب يتحدث عن تاريخ سيناء القديم والحديث، ويتطرق بالتفصيل سكان سيناء الأصليين وتغرب بنى إسرائيل فيها وتاريخها من بعد الدول المصرية العشرين إلى الفتح الإسلامى لمصر، وما بعده.

"سيناء المصرية عبر التاريخ"

للكاتب إبراهيم أمين غالى، التي يحاول المؤلف من خلال هذه الدراسة أن يكشف أعماق أرض سيناء من الناحية الجغرافية والتاريخية، وكذلك إبراز دور هذه الأرض كحصن منيع تصدعت عليه كل أطماع الغزاة عبر العصور، كما تهدف إلى تعريف المصريين والعرب بتاريخ شبه جزيرة سيناء وشئونها من ناحية وكشف ما هو زائف من الادعاءات الإسرائيلية عن وجود أثر ما لوجودهم بتلك البقعة المصرية المقدسة.

استرداد سيناء

تأليف محمود أمين، ويحكى الفترة التى سبقت وأعقبت حرب 1973 والفترة التى عاشتها شبه جزيرة سيناء المصرية تحت الاحتلال الإسرائيلي وكيف كانت الحياة وشكلها على كافة المستويات.

من سيناء إلى الجولان

يعد الكتاب مرجعًا تاريخيًا وعسكريًا مكونًا من عشرة فصول كاملة تضم جميع التفاصيل عن الفترة المهمة التى تزيد على ست سنوات منذ هزيمة يونيو 1967 بأرض سيناء.

والكتاب من تأليف جمال حماد وهو لواء انضم إلى حركة الضباط الأحرار وشارك فى الإعداد لثورة يوليو عام 1952 وأصدر عدة كتب عن ثورة يوليو وأسرارها حتى لقب بمؤرخ الثورة، وصدر عن دار الهلال فى طبعة أولى عام 1993.

الحكاية الشعبية في بادية سيناء

كتاب للمؤلف مسعد بدر، وقال في مقدمته: إن الأهمية القصوى لهذه الحكايات تتمثل في أنها تمثل القاع الصخري الروحي والخيالي والجمالي لشعب سيناء، حيث تمثل الحكاية الشعبية السيناوية قارة الأعماق الناعمة التي تنسرب في القلوب والصدور واللغة والأخيلة، مُعرِبة عن الأشواق والأحلام والآمال والآلام؛ حيث تتحدث الحكاية بألف لسان، وتتخيل بألف خيال، وترى بألف عين.

ميثولوجيا سيناء "دراسة في الأساطير والطقوس والمعتقدات الشعبية"

يُعد كتاب ميثولوجيا سيناء، دراسة في الأساطير والطقوس والمعتقدات الشعبية، وهو أول كتاب يسعى إلى جمع الأساطير الموروثة في سيناء التي هي قطعة من جمهورية مصر العربية تقع إلى الشرق منها.

ويبدأ الكتاب بالحديث عن نشأة الأساطير وتعريفها وسماتها، ثم يتطرق إلى تصنيفاتها لدى أشهر الدارسين؛ تمهيدا لتسجيل كل أسطورة من سيناء تحت النوع الذي يناسبها.

وضم الكتاب أكثر من مائة أسطورة، قام المؤلف بشرحها وبيان دلالتها، رابطا بينها وبين نظائرها في الثقافات العالمية، وقد حاولت الدراسة تقديم فصل تطبيقي، عبر تفسير ظاهرة الرحيل من منظور ميثولوجي، مشفوعا بما أنتجت سيناء من أدب شعبي، ثم خُتمت بمجموعة من الحكايات الأسطورية أو التي وظفت الأسطورة.