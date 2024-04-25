انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية، التى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

شهد اليوم الأول تنافس كبير بين الفرق المشاركة حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة (G7) للناشئين تحت 14 سنة والذين يمثلون مستقبل رياضة الفروسية فى مصر وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.

وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتى شارك بها 9 دول عربية،

نجح الفريق المصرى فى تحقيق المركز الأول ، فيما جاء الفريق القطرى فى المركز الثانى والفريق السورى فى المركز الثالث.



كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد (الرمح) على المستوى الفردى والزوجى والفرق، التى شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين وهو ما أظهرته النتائج التى جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارس من 6 دول عربية.

حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى منافسات الفردى بنتيجة 41.5 نقطة، فيما جاءت الأردن بالمركز الثانى بنتيجة 41 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة 40 نقطة.

وعلى صعيد الفرق استطاع الفريق الأردنى الحصول على المركز الأول فى المنافسات بنتيجة 142 نقطة. فيما جاء الفريق المصرى بالمركز الثانى بنتيجة 140 نقطة والمملكة العربية السعودية فى المركز الثالث بنتيجة 32 نقطة.

هذا وأعرب وفود الدول العربية المشاركين بالبطولة عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمصر على الجهد المبذول فى الإعداد للبطولة التى تجسد أسمى معانى "الأخوة عبر الرياضة"، مشيدين بحسن

التنظيم والاستقبال.

received_1699394780829664