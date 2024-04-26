قرارات عاجلة في اتهام أب بالتحرش جنسيًا على نجلته بحدائق أكتوبر

فتحت جهات التحقيق فى الجيزة تحقيقات موسعة، حول اتهام ربة منزل بتحرش طليقها جنسيًا بنجلته بشقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطه، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وإعداد تقرير بملابسات الواقعة تمهيدا للاستماع إلى افادتها حول الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكانت البداية، بتلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وبرفقتها نجلتها "حنين" 13 سنة، تتهم فيه طليقها بالتعدي جنسيا على ابنته بالتحرش بها جنسيا واجبارها على مداعبته جنسيا حتى الوصول لشهوته داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.