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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام الشباب

أحمد حجازي مدافع
أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي
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أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، نظيره الشباب على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود حجازي تشكيل الاتحاد أمام الشباب، حيث يبدأ أساسيًا في خط الدفاع بجانب حسن كادش وفواز الصقور ومد الله العليان.

ويخوض أحمد حجازي، المباراة رقم 20 بشكل أساسي مع العميد، منذ ديسمبر الماضي في مختلف المسابقات، وذلك عقب عودته وتعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الشباب في المرتبة التاسعة وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - حسن كادش - مد الله العليان 

خط الوسط: فيليبي جوتا - سعد الموسى - فرحة الشمراني - صالح العمري 

وفي الهجوم: رومارينيو - طلال حاجي.

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