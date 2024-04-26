تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسيداد بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، اليوم الجمعة، ضيفًا على سوسيداد بملعب أنويتا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال الأساسي، تغييرات بالجملة لكي يعوض أنشيلوتي الغيابات التي ضربت الفريق، وأيضًا من إراحة نجومه لموقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

ويبدأ خوسيلو أساسيًا في خط الهجوم، رفقة براهيم دياز، في ظل غياب البرازيلي رودريجو جوس للإصابة، وجلوس مواطنه فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء بجانب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

كما يشارك داني سيبايوس في التشكيل الأساسي بدلًا من بيلينجهام، وفران جارسيا بدلًا من الظهير الأيسر فيرلاند ميندي المصاب.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس بـ51 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - أردا جولر

وفي الهجوم: خوسيلو - براهيم دياز.