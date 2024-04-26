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الجمعة 26 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش ويستعد لمواجهة حامل اللقب "على فرج"| فيديو

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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أعرب مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا في الاسكواش، عن سعادته الكبيرة بالتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش. 

وأكد أن المواجهة المرتقبة مع علي فرج في النهائي ستكون صعبة، حيث يعتبر فرج لاعبا مميزا والمصنف الأول عالميا، لكنه أشاد بالطابع المصري للبطولة وعبر عن أمله في تحقيق التتويج بها.

حقق عسل التأهل للنهائي بعد فوزه على زميله المصري كريم عبد الجواد في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة، بنتيجة 11-6، 11-8، 11-8. 

ومن المقرر أن يواجه عسل في المباراة النهائية زميله المصري علي فرج، الذي يحمل لقب البطولة.

 

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