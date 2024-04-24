استكمالا لدوره المجتمعي.. بنك مصر يرعى البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية

استكمالاً لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية؛ يرعي بنك مصر البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية والتي تنظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

وتم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق البطولة يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب لطفي مدير إدارة المدرعات، وشارك في الاحتفالية لفيف متميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلي بنك مصر في مقدمتهم الدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، وممثلي الجهات الاخرى المشاركة في الرعاية وممثلي البلاد العربية المشاركة في البطولة .

تأتي مساهمة بنك مصر في رعاية البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتركز مساهمات بنك مصر في التنمية المجتمعية على محاور رئيسية منها الصحة والتعليم والشباب نظراً لكونهم النواة الرائدة لتقدم الأوطان، و يأمل البنك توفيق فريق مصر لتحقيق نتائج متميزة بالبطولة، وأن تكون رعاية بنك مصر أحد أسباب تحقيق هذه النتائج تطبيقاً لشعار بنك مصر "نعمل معا لخير بلدنا".

جدير بالذكر أن بنك مصر سبق أن ساهم في رعاية منتخبات كرة القدم المصرية في إطار حرص البنك على دعم الرياضة، ويقوم البنك برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026، حيث أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات، وأنه البنك الرائد في دعم الرياضة المصرية، كما قام البنك بالمساهمة في تأسيس صندوق خيري لدعم الرياضة المصرية، بهدف دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم في تحقيق نتائج باهرة في المجال الرياضي لرفع راية مصر عالية خفاقة في المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

ويعمل بنك مصر مع الدولة المصرية كتفاً بكتف للمساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالشباب ودعم الرياضة المصرية والمشاركة الايجابية في مجال المسؤولية المجتمعية، وأنفق بنك مصر نحو 1.1 مليار جم في مجال التنمية المجتمعية عام 2023، حيث أن قيم واستراتيجيات العمل ببنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاءداخل المجتمع المصري.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.