هنا الزاهد لـ هشام ماجد في عيد ميلاده: "كل سنة وانت ألذ واحد"

هنأت الفنانة هنا الزاهد الفنان هشام ماجد، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده اليوم، وأرسلت له تهنئه خاصة بتلك المناسبة.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الاستورى "الحالات" صورة لها مع الفنان هشام ماجد.

وعلقت على الصورة بكلمات التهنئة وجاء المنشور، "هشام ماجد كل سنه وانت ألذ واحد، نهارك لذيذ وبيضحك".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد مع الفنان هشام ماجد خلال الموسم السينمائى الحالى بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر السينمائى.

تدور أحداث الفيلم حول مهندس يعيش مع اسرته داخل بيت تم تصميمه بشكل غريب، وتدخل الأسرة فى متاهات زمنية تنقلهم إلى أزمنة مختلفة، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى كوميدي.



الفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جان رامز، تأليف شريف نجيب، والإخراج أحمد الجندي.

يشار أن الفنانة هنا الزاهد شاركت في الموسم السينمائى العام الماضي ٢٠٢٣ بفيلم "مستر إكس"، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة ونافس خلال الموسم السينمائى.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد الأشخاص يقوم بإنشاء منظمة سرية تساعد الرجال فى طلاق زوجاتهم، إلى أن يقع فى الحب م إحدي الفتيات.

الفيلم بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، محمد أنور، والإخراج أحمد عبد الوهاب.