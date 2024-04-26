مصر تحصد المركز الأول في "التقاط الأوتاد بالسيف" بالبطولة العربية العسكرية للفروسية.. صور

استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التى تنظمها القوات المسلحة خلال من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد "بالسيف " بالنسبة للفرق، التى نُظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية، حصول مصر على المركز الأول بنتيجة ١٣١ نقطة، والأردن بالمركز الثانى بنتيجة 122.5 نقطة، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 102 نقطة، فيما أسفرت نتائج فردى السيف عن فوز اللاعب أسامه لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة، وفى المركز الثانى اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة 37.5 نقطة، وجاء فى المركز الثالث اللاعب رانى هامليت الخواص من مصر بنتيجة 36 نقطة.

وقام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الأتحاد الدولى لالتقاط الأوتاد واللواء أ ح ايهاب لطفى مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير روندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفردى والفرق لالتقاط الاوتاد.

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