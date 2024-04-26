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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدا ..الجنايات تنظر محاكمة متهمي خلية استهداف كنيسة المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف كنيسة المرج".

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .

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