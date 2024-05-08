تونس تؤكد التزامها بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة التزام بلاده بشراكتها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل بما من شأنه تعزيز ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان أمس الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في برلين مع نظيره الألماني توماس باغر.

ورحب المسؤولان بالتعاون المثمر القائم بين البلدين والذي يتميز بكثافته وتنوعه، واتفقا على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بهدف تعزيز الحوار السياسي لإعطاء زخم جديد للشراكة بين البلدين في سياق إقليمي ودولي متسم بالاضطرابات الجيوسياسية، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد منير بن رجيبة موقف تونس الثابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة، من خلال التأكيد مجددا على دعوة تونس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد المدنيين الفلسطينيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط ودون عوائق.

بدوره، شدد وزير الدولة لوزارة الخارجية الألمانية توماس باغر على اهتمام بلاده الاستراتيجي بعلاقاتها مع تونس، كجزء من شراكة مربحة للجانبين ومتطلعة إلى المستقبل.