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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. تفاصيل انفجار مخزن للمنتجات البترولية بالغردقة

انفجار في مخزن غير
انفجار في مخزن غير مرخص للمنتجات البترولية بالغردقة
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شهدت منطقة شمال مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انفجارًا هز منطقة الشمال، وذلك بسبب انفجار مخزن للمنتجات البترولية سولار وغاز وبنزين، في منطقة مأهولة بالسكان.

وأكد مصدر أمني، أن الانفجار لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات حتى الآن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الانفجار منذ وصول البلاغ إلى إدارة النجدة. 

وأوضح المصدر، أن المخزن بدون ترخيص وأنه تم ضبط صاحب المنزل الذي يوجد فيه المخزن، وجاري التحقيق لمعرفة باقي المتهمين وضبطهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغا يفيد بانتظار هائل في منطقة سكنية شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعشرات من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتمكنت، الأجهزة الأمنية من السيطرة على الانفجار وعمل كردون، وتم ضبط صاحب المنزل وجاري كشف ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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