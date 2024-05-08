استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال جنوب رفح

استشهد فلسطينيان وإصابة آخرين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وأمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وبذلك تكون قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

يُذكر أن مدينة رفح تعد وجهة للنازحين في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. منذ بداية العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، يتم توجيه المدنيين إلى الجنوب باعتباره منطقة آمنة، لكن الواقع يظهر حجم الدمار والفوضى التي يعيشها السكان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.