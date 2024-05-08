تعرف على العروض المشاركة بنجوم المسرح الجامعي للموسم السادس

كشفت لجنة المشاهدة للموسم السادس من مواسم نجوم المسرح الجامعي، والتي ينظمها مركز الإبداع الفني، عن أسماء الفرق المسرحية الجامعية المشاركة بمسابقة هذا العام.

12 عرضًا في مواسم نجوم المسرح الجامعي

واستقرت اللجنة على اختيار 12 عرضا مسرحيا للتسابق هذا العام، وذلك لإثراء الدورة الحالية بعروض من مختلف الجامعات وتوسيع رقعة المشاركة من المحافظات المختلفة وهي: "الدنس" للمخرج عمر فتحي، "بيت سئ السمعة" للمخرج أحمد نور الدين، "الاختبار" للمخرج عبدالرحمن محمد، "الغرفة المقفلة" إخراج بولا أمير، لفريق جامعة عين شمس، ومن جامعة حلوان عروض "القفص" للمخرج أسامة الطوخي، "الدخان" للمخرج أحمد محمود سيد، "Wanted" للمخرج جورج عاطف، "غرفة بلا نوافذ" للمخرج إبراهيم عمرو.

وأيضا عرض "فندق العالمين" للمخرج أحمد عبدالحميد، لفريق جامعة الفيوم، وعرض "مورفين" للمخرج إبراهيم علي، لفريق جامعة المستقبل، و"المحقق الذي فقد عقله" للمخرج محمود إسماعيل، لفريق جامعة القاهرة، "لحظة فارقة" للمخرج علاء عسكر، لفريق جامعة المنصورة.

يرأس المهرجان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وضمت لجنة المشاهدة النقاد: باسم صادق، هند سلامة، ومي سليم، ومنى فضل مقررًا للجنة.

ويأتي مواسم نجوم المسرح الجامعي، ضمن خطة وزارة الثقافة في تنمية الموهوبين من الشباب ودعمهم فنيا وأدبيا.