فيديو| ازدحام شديد في المطارات البريطانية بسبب مشكلة تقنية

تسببت مشكلة تقنية في المطارات البريطانية، تتعلق بالبوابات الإلكترونية لمراقبة الجوازات، في طوابير طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت سلطات المطارات بما في ذلك مطار هيثرو في لندن، وغاتويك، وعدد آخر من المطارات، أن مشكلة البوابات الالكترونية تسببت في تأخيرات، مساء الثلاثاء. وقالت المطارات إنها تدعم سلطات الحدود "لتقليل التعطيل".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، التي تشرف على أمن الحدود، إنها تعمل مع الوكالة الأمنية والمطارات المتضررة من أجل "حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول طبيعة الخلل الفني أو كيفية حدوثه.

والبوابات الإلكترونية هي بوابات آلية تستخدم التعرف على الوجه للتحقق من هوية الشخص والسماح له بدخول البلاد دون التحدث إلى ضابط في أمن الحدود.

وأظهرت لقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير كبيرة من الركاب ينتظرون عند مراقبة الجوازات.

وقال مطار مانشستر إن فريقا متخصصا وموظفي خدمة العملاء يدعمون الركاب بينما تقوم قوة الحدود البريطانية بإصلاح المشكلة، وفق صحيفة "الغارديان".

وكتب المركز على منصة إكس: "تواجه قوة الحدود البريطانية مشكلات على مستوى البلاد تؤثر على البوابات الإلكترونية في عدد من المطارات، بما في ذلك مانشستر. تدعم فرقنا موظفي قوة الحدود البريطانية لتقليل إزعاج الركاب أثناء حل المشكلة.

وقال مطار غاتويك في وقت سابق إنه ستكون هناك خدمات قطار محدودة أو ملغاة من وإلى مطار ساسكس ونصح الناس بالتخطيط لرحلتهم مقدما وترك وقت إضافي.

كتب أحد الأشخاص المتأثرين على إكس "طوابير طويلة في مطار هيثرو حيث يتم احتجاز الركاب عند الوصول بسبب فشل النظام. لقد كنت هنا بالفعل لمدة ساعة واحدة وأصبحت قائمة الانتظار أكبر. لم يتم تقديم أي توضيحات لأي شخص بشأن الإطار الزمني لحل هذه المشكلة.

ونشر شخص آخر لقطات فيديو للفوضى وكتب: "لا توجد بوابات إلكترونية تعمل. هذا هو الطابور الحالي في مطار غاتويك مع الكثير من الأطفال وبدون ماء".

We are aware that Border Force is currently experiencing a nationwide issue which is impacting passengers being processed through the Border.



Our teams are supporting Border Force with their contingency plans to help resolve the problem as quickly as possible، and we apologise… pic.twitter.com/vLziUchFjP — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) May 7، 2024

ℹ️ Tuesday 7th May 2024 - 11:30pm.



Information for passengers on UK Border Force's nationwide issue affecting eGates. pic.twitter.com/EHaX0oegm2 — Manchester Airport (@manairport) May 7، 2024