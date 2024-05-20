روسيا تعلن المساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، استعداد موسكو لتقديم كل المساعدات اللازمة في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تحطمت أثناء هبوطها شمال غرب إيران.

وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "نتابع عن كثب التقارير المتعلقة بركاب المروحية الثالثة، التي كانت تقل مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس الإيراني".

وأضافت "نأمل أن يكونوا على قيد الحياة وأن تكون حياتهم بعيدة عن الخطر، وروسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في الحادث".

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق أمس الأحد، أن المروحية التي كانت تنقل رئيسي وبعض المسؤولين البارزين تعرضت لحادث "هبوط صعب"، وذلك أثناء عودتهم من أذربيجان.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن إحدى مروحيات وفد رئيسي اضطرت إلى إجراء "هبوط صعب" بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في المنطقة الجبلية.

وحول إمكانية التواصل مع مرافقي الرئيس الإيراني، أفاد وحيدي بأنه تم التواصل مع بعض المرافقين لكن نظرا لأن المنطقة معقدة، مازالت السلطات في انتظار وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لتوضيح المزيد من المعلومات.