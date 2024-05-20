حسام وإبراهيم حسن يهنئان نادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية.

ونشر على الصفحة الرسمية للتوأم التهنئة وجاءت كالتالي:"مبروك لمصر ولنادي الزمالك وجماهيره العظيمة الفوز بالكونفدرالية الافريقية.. متمنيين التوفيق للنادي الأهلي في النهائي ومزيدًا من النجاح والتألق للكرة المصرية بسوبر مصري أفريقي.

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالألعاب النارية بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهد ف رد في إياب النهائي للبطولة، والذي جمعهما مساء أمس الأحد على ملعب القاهرة الدولي.