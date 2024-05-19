شمال وجنوب سيناء ترفعان درجة الاستعداد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة الشديد نهارا

تشهد محافظتا شمال وجنوب سيناء ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خاصة خلال فترة النهار ترتفع فيه درجات الحرارة والتي قد تصل الي 40 درجة بينما تتراجع الحرارة خلال فترات الليل وتشهد محافظة شمال سيناء طقس حار في النهار ويتراجع ليلا فيما رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الطقس الحار حيث تواصل غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة حالة الطقس الحار بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن الستة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء واشارت تقارير غرف العمليات عدم ورود اي شكاوي خاصة بارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت شواطئ شمال سيناء اقبالا كثيفا من الاهالي هروبا من الطقس الحار واللجوء للاستحمام بالشواطيء هربا من لهيب الحر الشديد بينما تشهد شمال سيناء طقس معتدل خلال فترات الليل.

وشدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علي رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الحارة الحالية حيث يسود جنوب سيناء طقس شديد الحرارة نهارا وقد تصل درجات الحرارة الي 45 درجة مع هبوب رياح شديدة علي فترات متقطعة ومحملة بالرمال بالمناطق الجبلية.

وقال بيان محافظة جنوب سيناء ان جنوب سيناء تتعرض لموجة حر شديدية تضرب المحافظة خلال فترارت النهار وتتراجع ليلا مع وجود نشاط للرياح محملة بالاتربة في المناطق الجبلية تتجاوز سرعتها 36 كم في الساعه ويجري التنبيه علي اصحاب السيارات لتخفيف سرعه السيارات علي الطرق السريعة حفاظا علي ارواح المسافرين ويجري متابعة الطرق السريعة من خلال غرف العمليات ومتابعة تراكم الاتربة والرمال علي الطرق لمواجهتها فورا.

وتشهد حالة البحر ارتفاع امواج وترتفع درجات الحرارة في طور سيناء وراس سدر تليهم طابا وسانت كارتين وسجلت شرم الشيخ 39 درجة للعظمي والصغري 29 درجة.

وقالت هيئة الارصاد ان شمال وجنوب سيناء تشهدان ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا ومعتدل ليلا مع نشاط للرياح المحملة بالاتربة والرمال بالمناطق الصحاوية والجبلية .

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

حالة الطقس:



تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.