مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم

قال الدكتور حسين عيسى، مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الاقتصادية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، إن وثيقة ملكية الدولة أصبحت واقع، وأقرت وأصبح لها وحدة داخل مجلس الوزراء.



ونوه خلال لقائه ببرنامج في "المساء" مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أنه يوجد تقسيم للمشروعات التي تتخارج منها الدولة، منوها ما زال هناك معوقات إدارية لعمليات التخارج.



وأكد عيسى أهمية أن يتجهز المشروع للنجاح عند تخارج الحكومة منه، للمستثمرين، مشيرا الى هناك بنية تحتية ومشروعات عملاقة لم تشهدها مصر، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستفادة من هذه المشروعات.



وطالب بضرورة ان تكون مشروعات البنية التحتية مهيأة للتحول لشركات مساهمة، واستغلالها من قبل القطاع الخاص.



واختتم أنه يجب على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل ومنتج الى منظم، مؤكدا حاجة الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي، من خلال خريطة واقعية ومدروسة.